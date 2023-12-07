Товарооборот РФ и КНР достиг исторического рекорда в $218,17 млрд

По итогам января–ноября 2023 года зафиксирован рост товарооборота между РФ и КНР в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 26,7% - до 218,17 млрд долларов, что является историческим рекордом, сообщает ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление Китая.
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