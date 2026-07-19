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Журнал «Профиль»

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Москва и Пекин обсуждают все аспекты украинского урегулирования – замглавы МИД РФ

Москва "признательна китайской стороне за сбалансированную позицию по украинскому кризису, основанную на глубоком понимании его геополитической природы и первопричин", а также "приветствует стремление КНР играть позитивную роль в деле мирного разрешения украинского кризиса", заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

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