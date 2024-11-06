5 привычек, негативно влияющих на кожу и приближающих старость

Женщины прилагают немало усилий, чтобы сохранить молодость и свежесть кожи. Но даже тщательно оберегая лицо от прямых солнечных лучей, вовремя смывая макияж и используя специальные кремы и маски, представительницы лучшей половины человечества не могут гарантировать, что их кожа будет идеальной.
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