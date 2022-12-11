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Биатлонист Серохвостов о ЧМ-2022: «Было бы интересно увидеть Месси в финале. Я в детстве за него болел»

Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал, за кого болеет на чемпионате мира-2022 по футболу в Катаре.

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