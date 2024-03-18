В Карачаево-Черкесии предприниматель уличён полицией в неправомерном обороте средств платежей

Следователем следственной части Следственного управления МВД по Карачаево-Черкесской Республике в отношении 57-летнего индивидуального предпринимателя возбуждены четыре уголовных дела о неправомерном обороте средств платежей.
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