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На форуме БРИКС в Москве обсуждают отечественные достижения в области науки и технологий

На форуме БРИКС в Москве обсуждают отечественные достижения в области науки и технологий

Маша и Миша - молодые ученые и участники Молодежного сообщества ВЫЗОВ Мария Рындык и Михаил Гарбуз - в роли исследователей отправляются на крупнейшие российские предприятия, где зарождалось и развивается сегодня отечественное машиностроение.

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