На форуме БРИКС в Москве обсуждают отечественные достижения в области науки и технологий

Маша и Миша - молодые ученые и участники Молодежного сообщества ВЫЗОВ Мария Рындык и Михаил Гарбуз - в роли исследователей отправляются на крупнейшие российские предприятия, где зарождалось и развивается сегодня отечественное машиностроение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии