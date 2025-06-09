Врач Калюжная предупредила, что работа на даче в жару повышает риск инфаркта

У россиян, которые работают на даче без соблюдения мер предосторожности, могут возникнуть проблемы с сердцем, головокружения, нарушение зрения, сильная усталость и повышение температуры, рассказала врач-психиатр и нарколог Марина Калюжная в интервью «Ленте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии