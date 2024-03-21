Сталин - москвичам, евреям и литовцам

Леонтий Букштейн

Не могу обсуждать личность Сталина, не напомнив, с чего всё антисталинское началось. Все помнят? Через 10 лет после смерти Сталина его верный слуга, необразованный, но хитрый уроженец Украины Никитка Хрущев вдруг вздумал "обличить" вождя. Удивительно? Непостижимо. Думал-думал десять лет и надумал. А попутно выпустил из лагерей 100 000 бандеровцев, которых тов. Сталин законопатил в места не столь отдаленные. А они уж расселись по руководящим должностям на своей Украине. Понятно, что западные начальники, что в годы войны стояли перед Сталиным навытяжку, с радостью поддержали гнилые идеи Хрущева и принялись поливать грязью 30-летнюю историю СССР, связанные с именем Сталина. Получалось, что народы СССР такие тупые, что столько лет терпели диктатора, а значит, и не стоят они приличной жизни. Кстати, борец с культом личности г-н Хрущев принялся лепить свой культ личности, да ничего из этого не вышло: не было ни мозгов, ни дальновидности, ни уважения к истории страны. Поэтому новоявленного "вождя" с его идиотской шляпой и брюками подмышками тихо, но решительно соратники спихнули, пока он не превратил СССР в сплошные кукурузные поля.