Страна и люди
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Страна и люди

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Сталин - москвичам, евреям и литовцам

Сталин - москвичам, евреям и литовцам

Очень удобно люто ненавидеть товарища Сталина. Как только забываешь чем ты, лично ты ему обязан.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
МОСКВИЧИ СТАЛИНА ХУЛЯТ, А ЕЛЬЦИНА БЛАГОДАРЯТ? И ПАМЯТНИК ЕМУ ПОСТАВИЛИ ЗА КАКИЕ ТО ЗАСЛУГИ.
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13 час.
Геннадий Исаков
Запад ненавидит Сталина, что тот не позволил им превратить нашу страну в колонию. Что показал народам успехи социализма. Но и внутри страну  грызли червяки и ненавидели Сталина, что мешает жить по-западному. Они и сейчас ползают и обгаживают этого Великого человека.
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13 час.
Леонтий Букштейн
Не могу обсуждать личность Сталина, не напомнив, с чего всё антисталинское началось. Все помнят? Через 10 лет после смерти Сталина его верный слуга, необразованный, но хитрый уроженец Украины Никитка Хрущев вдруг вздумал &quot;обличить&quot; вождя. Удивительно? Непостижимо. Думал-думал десять лет и надумал. А попутно выпустил из лагерей 100 000 бандеровцев, которых тов. Сталин законопатил в места не столь отдаленные. А они уж расселись по руководящим должностям на своей Украине. Понятно, что западные начальники, что в годы войны стояли перед Сталиным навытяжку, с радостью поддержали гнилые идеи Хрущева и принялись поливать грязью 30-летнюю историю СССР, связанные с именем Сталина. Получалось, что народы СССР такие тупые, что столько лет терпели диктатора, а значит, и не стоят они приличной жизни. Кстати, борец с культом личности г-н Хрущев принялся лепить свой культ личности, да ничего из этого не вышло: не было ни мозгов, ни дальновидности, ни уважения к истории страны. Поэтому новоявленного &quot;вождя&quot; с его идиотской шляпой и брюками подмышками тихо, но решительно соратники спихнули, пока он не превратил СССР в сплошные кукурузные поля.
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11 час.

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