Бородина о национальности Сердюкова: «Думала, что теперь только русские. Но сколько бы ни зарекалась…»

Ксения Бородина вовсю готовится к свадьбе с Николаем Сердюковым. Тем не менее, поклонники до сих пор с опасением относятся к выбору теледивы, ведь, по сути, мало его знают.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Пережившая разрыв с молодым бойфрендом Сысоева облачилась в мокрую майку на голое тело: фанаты взбудоражены
- Пенсионер убил и расчленил модель Антонину Сергееву, которая сдавала ему квартиру в Петербурге
- «ДОМ-2», развод с бизнесменом на 20 лет старше и союз с Марюсом Вайсбергом. Любовь в жизни Натальи Бардо
Свежие комментарии