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БУТЫРСКИЕ новости

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Собянин: Южная рокада построена более чем на 85%

Собянин: Южная рокада построена более чем на 85%

На объекте построили 32,5 км дороги, семь эстакад, два путепровода и 11 пешеходных переходов Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале проинформировал горожан о том, что Южная рокада готова почти на 85 процентов.

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