Собянин: Южная рокада построена более чем на 85%

На объекте построили 32,5 км дороги, семь эстакад, два путепровода и 11 пешеходных переходов Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале проинформировал горожан о том, что Южная рокада готова почти на 85 процентов.