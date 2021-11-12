Пришло время: Как Россия и Белоруссия становятся одним государством

АНГЕЛ АНГЕЛ

А куда деваться ведь оба государства прессуют по полной программе и в одиночку тут не справишься... Ведь в противном случае в Белоруссии сделают то что хотят на Украине лагеря для мигрантов и беженцев... Перспектива я вас скажу не самая приятная... Так что Надо понять когда в ЕС заявили почему Россия закачивает газ в свои хранилища и не им, ну я вам скажу это уже сверх наглость. Хотя что можно было ожидать от продвинутой Европы, ведь бывшие республики СССР для них всегда были людьми второго сорта, белые негры и не более... Когда Путин сказал что увеличат прокачку газа ЕС домохозяйки просты гражданине ЕС его благодарили и цены на газ упали, а вот политики в знак благодарность, а политики с чиновниками из ЕС не только в знак благодарности снять санкции с России, вводят дополнительные... Воистину куда США, ЕС не целуй у них кругом задница...