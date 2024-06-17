t.me/Мэр Москвы Сергей Собянин Мэр Москвы Сергей Собянин прибыл в Китай с рабочим визитом. Градоначальник уже успел пообщаться с секретарем Пекинского горкома Компартии Китая Инь Ли, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
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