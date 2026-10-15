Подразделения беспилотных систем гвардейского соединения Воздушно-десантных войск из состава группировки войск «Днепр» продолжают ежедневную боевую работу по уничтожению живой силы и техники украинских оккупантов, а также оказывают огневую поддержку штурмовым группам ВДВ на Ореховском направлении Запорожской области.