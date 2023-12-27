Выпечка, покрытая золотом: сколько стоит самый дорогой в мире панеттоне

Самый дорогой в мире панеттоне, полностью покрытый золотом и бриллиантами, стоимостью 700 000 евро, был преподнесен в качестве свадебного подарка индийским текстильным промышленником племяннице, которая влюбилась в панеттоне во время учебы в Италии, сообщает The Huffington Post со ссылкой на News.