Выпечка, покрытая золотом: сколько стоит самый дорогой в мире панеттоне

Самый дорогой в мире панеттоне, полностью покрытый золотом и бриллиантами, стоимостью 700 000 евро, был преподнесен в качестве свадебного подарка индийским текстильным промышленником племяннице, которая влюбилась в панеттоне во время учебы в Италии, сообщает The Huffington Post со ссылкой на News.
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