Немецкий генерал ждёт поражения Киева и надеется избежать войны с Россией

Заявление бывшего высокопоставленного офицера Бундесвера Харальда Куята стало очередным сигналом из Европы о том, что внутри западного экспертного сообщества усиливаются споры вокруг перспектив украинского конфликта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии