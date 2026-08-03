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Немецкий генерал ждёт поражения Киева и надеется избежать войны с Россией

Немецкий генерал ждёт поражения Киева и надеется избежать войны с Россией

Заявление бывшего высокопоставленного офицера Бундесвера Харальда Куята стало очередным сигналом из Европы о том, что внутри западного экспертного сообщества усиливаются споры вокруг перспектив украинского конфликта.

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