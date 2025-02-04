Политолог о работе Володина на посту главы Госдумы: «Заставил уважать парламент»

4 февраля 2025 года председателю Государственной думы Вячеславу Володину исполняется 61 год. Придя в нижнюю палату парламента из Администрации президента, он проделал колоссальную работу по совершенствованию Госдумы.
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