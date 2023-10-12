Нигерия попала в группу к Кот-д’Ивуару на Кубка Африки, Египет – к Гане, Сенегал – к Камеруну

Команды-участницы разбиты на 6 групп по 4 сборные в каждой. Группа A: Кот-д’Ивуар, Нигерия, Экваториальная Гвинея, Гвинея-Бисау.
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