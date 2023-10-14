Западные новостные агентства: Саудовская Аравия приостановила переговоры о нормализации отношений с Израилем

Все больше исламских государств Ближнего Востока выражают поддержку Палестине после начавшегося неделю назад масштабного военного конфликта между Израилем и военизированным крылом движения ХАМАС, базирующимся в секторе Газа.
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