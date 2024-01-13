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Школьница в Москве написала о подготовке расстрела в школе для «популярности»

Школьница в Москве написала о подготовке расстрела в школе для «популярности»

Школьница в Москве написала о подготовке расстрела в школе для «популярности» Елена ГалицкаяВ Москве возник скандал, связанный с шокирующим поступком школьницы 10 класса, которая опубликовала в социальных сетях угрозу организации стрельбы в своей школе.

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