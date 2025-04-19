Прокуратура начала проверку после гибели ребенка при пожаре в Брянске

Сотрудникам надзорного ведомства предстоит дать правовую оценку ЧП.Ранее мы сообщали, что сегодня ночью, 19 апреля, в переулке Пилотов в Брянске случилось страшное происшествие - вспыхнула квартира на последнем этаже жилой пятиэтажки.
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