Прокуратура начала проверку после гибели ребенка при пожаре в Брянске

Сотрудникам надзорного ведомства предстоит дать правовую оценку ЧП.Ранее мы сообщали, что сегодня ночью, 19 апреля, в переулке Пилотов в Брянске случилось страшное происшествие - вспыхнула квартира на последнем этаже жилой пятиэтажки.