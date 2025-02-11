Разведка вычислила врага. Масштабное наступление сорвано: свежие сводки с фронтов СВО

Наши военные смогли уничтожить один из "тайников" ВСУ, где хранилась техника.Бойцы России успешно предотвратили предстоящее масштабное наступление ВСУ на Белгородскую область, уничтожив значительный секретный склад с военной техникой, расположенный всего в 10 км от границы.