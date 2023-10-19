78.ru
Новости Экономика Общество Происшествия Культура СпортВласть
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

78.ru

520 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ЧилиИвано
    Похоже не местный и не твоё дело. Но во многом прав. Нужно добиваться, что бы чиновники не плодили чужеземцев и приня...Недолго музыка иг...
  • Гость
    Наверняка неуловимого родственника уже отправили в аул подальше от разборок. Просто удивительно, они ненавидят русски...Отец в больнице, ...
  • plk
    Потому что дружно выбрали солнцеликово на трон, а он прямо сказал, что нужно создавать комфортные условия мигрантам. ...Недолго музыка иг...

В Ледовом дворце открыли памятную доску первому директору комплекса

Беглов назвал его великим, незаурядным человеком с твёрдыми жизненными убеждениями. В Ледовом дворце состоялось официальное открытие памятной доски первому директору спортивно-развлекательного комплекса Сергею Изотову, которому накануне исполнилось бы 70 лет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх