В Ледовом дворце открыли памятную доску первому директору комплекса

Беглов назвал его великим, незаурядным человеком с твёрдыми жизненными убеждениями. В Ледовом дворце состоялось официальное открытие памятной доски первому директору спортивно-развлекательного комплекса Сергею Изотову, которому накануне исполнилось бы 70 лет.
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