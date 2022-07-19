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Губернатор Ямала Артюхов второй день работает в Крыму

Губернатор Ямала Артюхов второй день работает в Крыму

Глава Ямала Дмитрий Артюхов продолжает работать в Крыму. На 19 июля 2022 года (второй день пребывания в республике) губернатор запланировал посещение всероссийского молодёжного образовательного форума Таврида, сообщили в региональном правительстве.

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