Столичный шок: что покажут «Спартак» без Абаскаля и кризисное «Динамо»

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Развязка Кубка России близка — в розыгрыше осталось всего восемь команд. Правда, благодаря актуальному формату турнира на этой неделе окончательные шансы поднять над головой заветный приз потеряют только два клуба.

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