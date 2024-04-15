Столичный шок: что покажут «Спартак» без Абаскаля и кризисное «Динамо»

Развязка Кубка России близка — в розыгрыше осталось всего восемь команд. Правда, благодаря актуальному формату турнира на этой неделе окончательные шансы поднять над головой заветный приз потеряют только два клуба.
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