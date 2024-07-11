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Царьград

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В Красноярском крае лесовоз растерял брёвна в центре Канска

В Красноярском крае лесовоз растерял брёвна в центре Канска

Происшествие, как из фильма ужасов "Пункт назначения" произошло утром 11 июля.Грузовой тягач с полуприцепом, перевозивший брёвна, перевернулся в центре Канска и растерял весь груз.

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