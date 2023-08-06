Дегунинские вести

20 подписчиков

Свежие комментарии

  • Сергей Ожгибесов
    Нам бы в Омск этот старый асфальтСтарый асфальт вы...
  • Василий Лыгин
    Ну почему квиз? В русском языке нет определения этому мероприятию?В Керамическом пр...
  • Дмитрий Зайцев
    Улицу у посольства Швеции назвать Полтавская, а у аглицкого посольсва- Индийский исход.Мосгордума: Площа...

Собянин: Строительство комплекса ИКБ № 1 на Волоколамском шоссе близится к завершению

Собянин: Строительство комплекса ИКБ № 1 на Волоколамском шоссе близится к завершению

Он будет лучшим профильным стационаром в стране Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что на Волоколамском шоссе завершается строительство лечебно-диагностического комплекса инфекционной клинической больницы № 1.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх