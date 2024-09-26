МВД откажет в ВНЖ 14 000 мигрантов с сертификатами, но без знания языка

МВД выявило порядка 14 тысяч мигрантов с языковыми сертификатами, но не владеющими русским языком. Им откажут в получении паспорта или вида на жительство, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.
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