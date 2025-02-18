В Раде поставили под сомнение легитимность сделки Украины с США

МОСКВА, 18 февраля, ФедералПресс. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что возможная сделка Украины с Соединенными Штатами по редкоземельным металлам может быть признана недействительной из-за вопросов о легитимности президента Владимира Зеленского.