Россиян предупредили о новой схеме мошенничества при поиске работы в интернете

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Мошенники придумали новую схему обмана россиян, которые ищут работу в интернете. О риске контакта со злоумышленниками при поиске вакансий в сети предупредила куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова, передает РИА Новости.