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Пронедра

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Галкин* хочет обратно. Конец заграничной сказки иноагента

Галкин* хочет обратно. Конец заграничной сказки иноагента

Максим Галкин* всё ближе подходит к мысли о возвращении в Россию. После громких заявлений последних лет артист, похоже, столкнулся с реальностью: за границей ему так и не удалось получить ту же роль и тот же статус, которые он имел дома.

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