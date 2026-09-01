Галкин* хочет обратно. Конец заграничной сказки иноагента

Максим Галкин* всё ближе подходит к мысли о возвращении в Россию. После громких заявлений последних лет артист, похоже, столкнулся с реальностью: за границей ему так и не удалось получить ту же роль и тот же статус, которые он имел дома.
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