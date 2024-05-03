Белла Хадид в стиле "офисной сирены" на прогулке в Нью-Йорке

Белла Хадид, которая, кажется, окончательно вернулась к работе после перерыва из-за болезни Лайма и на днях запустила собственный парфюмерный бренд, была замечена в Нью-Йорке около дома своей сестры Джиджи.
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