Vivo выпустил смартфон vivo Y38 5G с АКБ на 6000 мАч и 120-герцевым дисплеем

Компания vivo представила новую линейку смартфонов Y-серии, включающую модель vivo Y38 5G. Этот гаджет имеет быстрый экран, процессор Snapdragon и аккумулятор повышенной емкости, все это упаковано в тонкий корпус.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии