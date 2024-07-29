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Основатель Telegram Дуров назвал себя отцом более 100 биологических детей

Основатель Telegram Дуров назвал себя отцом более 100 биологических детей

Основатель мессенджера Telegram и миллиардер Павел Дуров рассказал о том, что является донором спермы и отцом более сотни биологических детей в 12 странах.

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