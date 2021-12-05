Несекретные материалы

13 756 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Нина Толкачева
    Что-то у вас, у всех "ваксеров" песни одинаковые. Припев один и тот же. И слова куплетов - просто под копирку! Вам ос...О последнем шансе...
  • Vasily Golov
    Чем больше против России,тем быстрее наступит крах и дефолт Украине.Без СП-2 ляжет в дрейф экономика Евросоюза. Не вы...Почему в США пере...
  • ИЗРАЭЛЬХЭНДС
    Ты поосторожней с такими выводами  а то в Госдуме и Совфеде взяли анализы в туалетах на присутствие кокаина.. А МИД к...Британский парлам...

На Украине наблюдаются одни из самых высоких темпов сокращения населения в мире

На Украине наблюдаются одни из самых высоких темпов сокращения населения в мире

Численность населения Украины к концу XXI века, вероятно, сократится до 22 млн человек, заявили в Национальной академии наук УкраиныПри этом там же признали, что не знают реальной численности не только всей территории, но контролируемой в том числе.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх