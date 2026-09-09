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Татарстанда берьюлы өч бала туган очракта гаиләләргә түләүләрне арттырдылар

Татарстанда берьюлы өч бала туган очракта гаиләләргә түләүләрне арттырдылар

Татарстанда бер үк вакытта өч һәм аннан да күбрәк бала туган очракта гаиләләргә түләүләр арттырылачак.

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