macs Mike

США/ЦРУ Великобритании/M16 Американское ЦРУ убило президента Кеннеди; Почему бы не убить президента Путина? Для того чтобы создать хаос/дезориентацию, Пригожин был наиболее логичным объектом. убийство Путина привело бы к мировому ядерному опустошению. Для Запада это не имеет значения, речь идет о мировом господстве всех народов, включая Индию, Китай, Африку! Украина - всего лишь инструмент для Запада! ~ USA/C.I.A. British/M-16 THE American C.I.A. killed president Kennedy; Why not kill President Putin? In order to create Chaos/disorientation Prigozhin was the most logical object. to kill Putin would have caused world nuclear devastation. It does not matter to the west it is about world domination of all people including India, China, Africa! Ukraine is just a tool for the West!