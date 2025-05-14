В России пойманные таджикские мальчики, топтавшиеся на Георгиевской ленте, вместе с родителями что-то блеют на камеру – никому не нужные извинения, в которые никто не верит, которые ничего в них не изменят и от которых уже тошно.
Два видео – два разных конца историй с осквернением священного на День Победы
Комментарии
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владимир рябченко
вах!!! Они плакали???
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11 час.
Владимир Алтайцев
пока не начнут вышвыривать из страны ублюдков вместе с родителями, не будет уважения к России. Меня поражает незнание верхов РФ менталитета исламистов- а он в том, что на добро они отвечают гадостью. Если ты к ним добр, значит, ты слаб, а слабаков не любят нигде. С исламистами только око за око, зуб за зуб.забыли.видимо, верха, что ислам возник из иудаизма, впитав в се5бя самое подлое, мерзкое, человеконенавистническое, что было в иудаизме.
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8 час.
Ирина Лодяновa
Верхам нет дела до низов,т.е нас с вами! Они в своих эфирах летают! Самим надо организовываться!
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4 час.
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