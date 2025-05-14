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Несекретные материалы

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Два видео – два разных конца историй с осквернением священного на День Победы

В России пойманные таджикские мальчики, топтавшиеся на Георгиевской ленте, вместе с родителями что-то блеют на камеру – никому не нужные извинения, в которые никто не верит, которые ничего в них не изменят и от которых уже тошно.

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Комментарии
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владимир рябченко
вах!!! Они плакали???
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11 час.
Владимир Алтайцев
пока  не начнут вышвыривать из страны  ублюдков  вместе с родителями, не  будет уважения  к  России. Меня  поражает  незнание верхов  РФ  менталитета  исламистов- а  он в том, что  на  добро  они отвечают гадостью. Если  ты  к ним добр, значит, ты  слаб, а слабаков  не любят нигде. С  исламистами  только око  за  око, зуб  за  зуб.забыли.видимо, верха, что ислам  возник из иудаизма, впитав  в се5бя  самое  подлое, мерзкое, человеконенавистническое, что  было в  иудаизме.
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8 час.
Ирина Лодяновa
Верхам нет дела до низов,т.е нас с вами! Они в своих эфирах летают! Самим надо организовываться!
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4 час.
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