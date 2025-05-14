Два видео – два разных конца историй с осквернением священного на День Победы

Владимир Алтайцев

пока не начнут вышвыривать из страны ублюдков вместе с родителями, не будет уважения к России. Меня поражает незнание верхов РФ менталитета исламистов- а он в том, что на добро они отвечают гадостью. Если ты к ним добр, значит, ты слаб, а слабаков не любят нигде. С исламистами только око за око, зуб за зуб.забыли.видимо, верха, что ислам возник из иудаизма, впитав в се5бя самое подлое, мерзкое, человеконенавистническое, что было в иудаизме.