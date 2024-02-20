В России сделали мобильную зарядку для электрокаров. Она способна заряжать все типы транспорта

Компания «Умэлектро» из Санкт-Петербурга разработала мобильную станцию для быстрой зарядки электромобилей, которую можно возить с собойКак сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора компании «Умэлектро» Алексея Лукашова, это первая в России мобильная зарядная станция для электрокаров.
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