В России сделали мобильную зарядку для электрокаров. Она способна заряжать все типы транспорта

Компания «Умэлектро» из Санкт-Петербурга разработала мобильную станцию для быстрой зарядки электромобилей, которую можно возить с собойКак сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора компании «Умэлектро» Алексея Лукашова, это первая в России мобильная зарядная станция для электрокаров.