Олег СтародубцевРазобрался сам - помоги ближнему. Это Дмитрий Чернышенко.
Подвиг прогнувшись
Комментарии
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Silver Kont
Пидарасы, ради поездки за границу встанут раком... А потом, чтобы попасть в госдупу, предадут всех в и всё.... Поэтому бывшие спортсмены в госдупе самые позорные, в рядах педросов...
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19 час.
Владимир Петросов
А вот Чернышенко и Дегтярёв нравятся президенту и Мишустину. Видимо своими позициями относительно положения России в мировом спорте (и это без эротического подтекста).
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18 час.
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