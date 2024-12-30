БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 385 подписчиков

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  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Ндо поднять все исторические документы о выкупе земель Россией прибалтийских земель и выдворить их с наших территорий...«Прибалтийским се...
  • tsan tsan
    И чего это все писаки так яростно стали "Орешником" размахивать ? Надо быть идиотом, чтобы грозить ударом "Орешника" ...«Прибалтийским се...

Подвиг прогнувшись ﻿

Подвиг прогнувшись ﻿

Олег СтародубцевРазобрался сам - помоги ближнему. Это Дмитрий Чернышенко.

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Комментарии
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Silver Kont
Пидарасы, ради поездки за границу встанут раком... А потом, чтобы попасть в госдупу, предадут всех в и всё.... Поэтому бывшие спортсмены в госдупе самые позорные, в рядах педросов...
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19 час.
Владимир Петросов
А вот Чернышенко и Дегтярёв нравятся президенту и Мишустину. Видимо своими позициями относительно положения России в мировом спорте (и это без эротического подтекста).
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18 час.

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