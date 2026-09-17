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«Уралтрансмаш» запустит в серию недорогой трамвай для узких улиц

«Уралтрансмаш» запустит в серию недорогой трамвай для узких улиц

Специалисты завода «Уралтрансмаш» (входит в Ростех) испытывают новый трамвай 71-413. Односекционный вагон доступнее по цене и отличается маневренностью — его можно запустить даже по узким улицам.

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