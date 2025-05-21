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Мода и Шоу-бизнес

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Бабкина прокомментировала слова Пугачевой о холопах и рабах

Бабкина прокомментировала слова Пугачевой о холопах и рабах

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина прокомментировала поведение уехавших из России после начала специальной военной операции (СВО) артистов, в том числе высказывание эстрадной певицы Аллы Пугачевой о «холопах и рабах».

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Светлана Петрова
старые песни о главном о Пугачевой, куда России без эмигрантов
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