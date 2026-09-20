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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зибанежад о Дорофееве: «Смертоносный снайпер. Он поможет «Рейнджерс» больше забрасывать»

Нападающий « Рейнджерс » Мика Зибанежад поделился впечатлениями от игры Павла Дорофеева. 25-летний россиянин перешел в нью-йоркский клуб из «Вегаса» в результате обмена и подписал семилетний контракт на 77 млн долларов.

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