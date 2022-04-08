В Крыму задержан подозреваемый в незаконной рубке лесных насаждений

В Бахчисарайском районе вблизи села Скалистое и Трудолюбовка на территории Привольного участкового лесничества выявлен факт незаконной рубки деревьев породы «ясень», «дуб» и «граб».
Происшествия11 подписчиков
Популярные статьи
- СК России устанавливает причастных из числа украинских националистов к новым обстрелам населенных пунктов ДНР и ЛНР
- Председатель СК России поручил расследовать обстоятельства готовящейся информационной провокации в отношении российских войск в украинском селе Мощун
- Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело в отношении Галины Гуцол
Свежие комментарии