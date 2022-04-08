Происшествия

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В Крыму задержан подозреваемый в незаконной рубке лесных насаждений

В Бахчисарайском районе вблизи села Скалистое и Трудолюбовка на территории Привольного участкового лесничества выявлен факт незаконной рубки деревьев породы «ясень», «дуб» и «граб».

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