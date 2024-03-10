На выборы президента РФ в Крым приедут наблюдатели из многих стран

Наблюдатели из многих стран мира прибудут в Республику Крым. Как рассказал РИА Новости постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов, эксперты и наблюдатели из разных стран посетят регион в дни выборов.
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