Рогов сообщил о взрывах и стрельбе в оккупированном ВСУ городе Запорожье

Взрывы и стрельба из стрелкового оружия слышны в оккупированном киевским режимом городе Запорожье. Об этом 1 июня сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своём Telegram-канале.