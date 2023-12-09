Суд арестовал директора охранявшей гимназию в Брянске организации

РИА Новости/Андрей Мазунин Суд в Брянской области арестовал директора частной охранной организации "Агентство Эскалибур", занимавшейся охраной гимназии №5 в Брянске, где восьмиклассница открыла стрельбу, сообщили в пресс-службе.
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