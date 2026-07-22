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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сидорова об иске ВФЛА в CAS: «Это единственно верный ход. Всем очевидно, что World Athletics на диалог идти не собирается»

Серебряный призер Олимпиады-2020 в прыжках с шестом Анжелика Сидорова назвала единственно верным шагом обращение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Спортивный арбитражный суд из-за недопуска спортсменов.

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