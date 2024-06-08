«Отобрали у мирных жителей главное право». В России пригрозили наказанием за удары ВСУ по Херсонской области и Луганску

Омбудсмен Москалькова назвала бесчеловечными удары по Херсонской области и ЛНР Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по селу Садовое в Херсонской области и Луганску в Луганской народной республике (ЛНР) являются бесчеловечными, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.