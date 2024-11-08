Неанонсированный Ryzen 9 9950X3D доминирует над Ryzen 7 9800X3D в бенчмарке Factorio

Недавно компания AMD выпустила Ryzen 7 9800X3D, один из лучших процессоров. Однако результат бенчмарка Ryzen 9950X3D, еще не анонсированного флагмана AMD с 3D V-Cache, появился в базе данных бенчмарков Factorio (via VideoCardz).
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