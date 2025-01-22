Бывший главный операционный директор Meta Шерил Сэндберг наказана судьей за предполагаемое удаление электронных писем

Судья штата Делавэр наложил взыскание на Шерил Сэндберг, бывшего операционного директора и члена совета директоров компании Meta, за то, что она якобы удалила электронные письма, связанные со скандалом, связанным с конфиденциальностью данных Cambridge Analytica.
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